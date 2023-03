L'appello bipartisan: "L'Italia e l'Ue chiedano tregua in Ucraina" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso del convegno 'Russia-Ucraina: un tavolo per la Pace' esponenti di maggioranza e di opposizione hanno chiesto che venga perseguita maggiormente la via diplomatica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso del convegno 'Russia-: un tavolo per la Pace' esponenti di maggioranza e di opposizione hanno chiesto che venga perseguita maggiormente la via diplomatica

