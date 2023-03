L’alunna e la maturità negata. Il Ministero interviene: “La scuola deve includere, fatto grave. Interverremo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alcune scuole superiori pubbliche e paritarie di Bologna hanno offerto la loro disponibilità a incontrare Nina e i suoi genitori per comprendere la loro situazione, fornire consigli e cercare una soluzione per la studentessa di 19 anni con sindrome di Down che aveva sperato di sostenere l'esame di maturità, ma che quest'anno non lo farà. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alcune scuole superiori pubbliche e paritarie di Bologna hanno offerto la loro disponibilità a incontrare Nina e i suoi genitori per comprendere la loro situazione, fornire consigli e cercare una soluzione per la studentessa di 19 anni con sindrome di Down che aveva sperato di sostenere l'esame di, ma che quest'anno non lo farà. L'articolo .

