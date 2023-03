Lagarde: non ci preimpegnamo né a nuovi rialzi tassi né a uno stop (Di mercoledì 22 marzo 2023) Esercizio di equilibrismo da parte della presidente della Bce, Christine Lagarde. "Data l'elevata incertezza, è ancora più importante che la traiettoria dei tassi sia fondata sui dati. Ciò implica che,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Esercizio di equilibrismo da parte della presidente della Bce, Christine. "Data l'elevata incertezza, è ancora più importante che la traiettoria deisia fondata sui dati. Ciò implica che,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Non si combatte un’inflazione, causata da eventi esterni, continuando ad alzare i tassi. La @ecb e @Lagarde agiscan… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza ??? La Lagarde sembra lì per… - LaVeritaWeb : La Bce tira dritto nonostante la crisi alimentata dal costo del denaro. Il board però non è unanime. Domina l’incer… - RaiNews : 'A priori, non siamo impegnati ad aumentare ulteriormente i tassi né abbiamo finito di farlo' ha affermato la presi… - marina_valerio : RT @classcnbc: +++#Lagarde alla #ECBwatchers: 'Non siamo impegnati ad aumentare ulteriormente i tassi né abbiamo finito di farlo. Se le st… -