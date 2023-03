Lagarde Bce | “Soglia di inflazione al 2% non è negoziabile”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Sono devastanti gli effetti del rialzo dei tassi deciso dalla Bce: rate mensili dei mutui su anche del 24%. E la de… - RaiNews : 'A priori, non siamo impegnati ad aumentare ulteriormente i tassi né abbiamo finito di farlo' ha affermato la presi… - LaVeritaWeb : La Bce tira dritto nonostante la crisi alimentata dal costo del denaro. Il board però non è unanime. Domina l’incer… - sole24ore : #Bce: #Lagarde, non transigiamo su target #inflazione 2%. Politica restrittiva inizia a sortire effetti … - ChanceGardi : Christine Lagarde, presidente della BCE, ingannata da un comico russo che finge di essere Zelensky. 'L'euro digit… -

Lo ha detto la presidente dellaChristine, parlando alla conferenza The Ecb and Its Watchers XXIII. 'In un mondo che sta cambiando più rapidamente di quanto chiunque avrebbe potuto ...Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee, con il focus degli investitori sulle banche centrale. Per quanto riguarda la, la presidente Christineha affermato che "a priori, non ci impegniamo a innalzare ulteriormente i tassi né che abbiamo finito di aumentarli" e che "se lo scenario di base delle nostre ...In questo quadro, ha sottolineato, 'il nostro traguardo è chiaro: dobbiamo riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine e lo faremo'. La presidente dellaha ...

Bce, il messaggio di Lagarde: "Inflazione al 2% non è negoziabile" Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alors que les investisseurs se demandent si la BCE sera en mesure de continuer à relever le coût du crédit pour lutter contre l'inflation après la fermeture de deux banques américaines et le sauvetage ...