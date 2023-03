L’Aeronautica Militare compie 100 anni, a Piazza del Popolo sbarca ‘l’Air Force Experience’: ecco quando, gli eventi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma. È in fase di allestimento il villaggio delL’Aeronautica Militare denominato “Air Force Experience”. L’area espositiva si trova a Piazza del Popolo e dal prossimo 24 fino al 29 marzo permetterà ai cittadini di conoscere meglio il mondo delL’Aeronautica Militare. Il Villaggio nasce per celebrare, per rendere omaggio al centesimo compleanno del Corpo e in questa circostanza sarà possibile ammirare velivoli in mostra statica, prendere parte a percorsi esperienziali, incontri informativi, di intrattenimento, ed ancora, visitare gli stand promozionali, guardare le esibizioni musicali e sportive, vivendo un’esperienza unica nell’ambito di una ricorrenza così speciale ed importante per l’Arma Azzurra. Concorso Aeronautica Militare 2023, bando per 775 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma. È in fase di allestimento il villaggio deldenominato “AirExperience”. L’area espositiva si trova adele dal prossimo 24 fino al 29 marzo permetterà ai cittadini di conoscere meglio il mondo del. Il Villaggio nasce per celebrare, per rendere omaggio al centesimo compleanno del Corpo e in questa circostanza sarà possibile ammirare velivoli in mostra statica, prendere parte a percorsi esperienziali, incontri informativi, di intrattenimento, ed ancora, visitare gli stand promozionali, guardare le esibizioni musicali e sportive, vivendo un’esperienza unica nell’ambito di una ricorrenza così speciale ed importante per l’Arma Azzurra. Concorso Aeronautica2023, bando per 775 ...

