L'addio al calcio di Ozil | il più brasiliano dei tedeschi che la Germania non ha mai saputo amare

Commenta per primo Mesut Ozil ha dettoale tanti tra i suoi ex compagni hanno voluto tributargli omaggio. Immancabile il saluto di Sergio Ramos che, con il tedesco, ha passato anni indimenticabili al Real Madrid , conditi da ...Si ritira Bojan Krkic . Secondo quanto anticipato da Gerard Pique in una diretta Twitch, l'ex promessa delspagnolo questa settimana dovrebbe annunciare il suoalgiocato. Attualmente svincolato, Krkic è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona , la celeberrima cantera, in cui ha segnato ben 648 reti in gare ufficiali. ...Commenta per primo Nel giorno dell'aldi Mesut Ozil , anche il suo compagno ai tempi dell'Arsenal Olivier Giroud ha voluto omaggiare l'ormai ex fantasista tedesco, che ha concluso la propria carriera in Turchia: 'Leggenda',...

Ozil, l'ex Real Madrid e Arsenal dà l'addio al calcio Tuttosport

Dopo l’addio al Barcellona ha fatto diverse esperienze in giro per ... Avevo attacchi d’ansia prima di giocare, ma nessuno voleva parlarne. Al mondo del calcio queste cose non interessano. Ci sono ...Mesut Ozil ha detto addio al calcio e tanti tra i suoi ex compagni hanno voluto tributargli omaggio. Immancabile il saluto di Sergio Ramos che, con il tedesco, ha passato anni indimenticabili al Real ...