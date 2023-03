L' acqua è diventata il nuovo «oro blu» da Panorama del 20 03 2003

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dadel 27 marzoA proposito dida bere si possono citare un'infinità di dati. Uno solo è quello fondamentale e sicuramente noto: di tutta l'presente sulla Terra, 1,4 miliardi di chilometri cubi, solo l'1 per cento èdolce, cioèche le persone possono usare per bere e far da mangiare. E neppure questa piccola quantità può essere completamente utilizzata: due terzi di essa si trova racchiusa nelle calotte polari e nelle nevi perenni. I fiumi, i laghi, gli acquiferi da cui ricaviamo l'che beviamo sono alla fine solo lo 0,26 per cento delle riserve totali d'dolce. Questi numeri che si studiano a scuola sorprendono ancora un po' a sentirli a distanza di anni. Ci troviamo quasi nella situazione del vecchio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : La crescita della produzione di cibo è già rallentata a causa del clima (mentre la popolazione continua ad aumentar… - gadget48 : Oggi partiamo con un pò di #ecoansia ??, ma è ora di prenderci le nostre responsabilità. Mai come oggi ridurre gli… - renderman81 : RT @FerdinandoC: La crescita della produzione di cibo è già rallentata a causa del clima (mentre la popolazione continua ad aumentare). Nel… - consuelocamb : RT @naladrof53: @SecolodItalia1 Ma veramente lei vorrebbe paragonarsi a Conte? Ma veramente crede che l'essere diventata capo del governo l… - Paola222006421 : RT @naladrof53: @SecolodItalia1 Ma veramente lei vorrebbe paragonarsi a Conte? Ma veramente crede che l'essere diventata capo del governo l… -

Secondo un calcolo dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva sui dati Istat, la bolletta dell'più cara: è salita a 487 euro la spesa media a famiglia nel 2022, con un ...In Italia l'non può ormai più ritenersi una risorsa certa e scontata , e quello che fino a qualche tempo ...che raccontavano di situazioni di stress idrico per la metà del secolo - è...Nel complesso, l'immagine che ne esce è di un Paese nel quale la guerra èuna sorta di ... Il governo continuerà ad alzare gradualmente la temperatura dell'nel quale languisce la società ...

L'acqua è diventata il nuovo «oro blu» (da Panorama del 20.03.2003) Panorama

La bolletta dell’acqua sale: in un anno è aumentata di più di 5 punti e la spesa media per famiglia è cresciuta in tutti i capoluoghi con l’eccezione di Forlì-Cesena. Chi lo dice L’Osservatorio ...A lanciare l’allarme è l’Onu in un rapporto in cui mette l’evidenza come la carenza di acqua sta peggiorando con l’imminente rischio di una crisi globale. L’acqua è sempre più a rischio nel mondo a ...