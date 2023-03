(Di mercoledì 22 marzo 2023) MILANO – E’ uscito il toccante video di (L’n’R Productions/Universal), disponibile in radio e in digitale. Il brano che tratta deldegli animali domestici, è strumentale, perché chi abbandona un animale al suo destino non merita alcuna parola. Nel video il racconto di un abbandono, come purtroppo se ne vedono tanti, e il cane che compare nelle riprese è stato recuperato da un canile e aspetta l’amore di un umano che lo voglia accogliere come merita. La regia è di Simone Pezzutto. “è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili, perché – affermano i tre soci fondatori Philippe, Linda Edelhoff e Fabio Colasante – consideriamo questo progetto una fucina di idee che possono prendere forma in pittura, scultura, musica, fotografia, e altre arti”. Philippe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - 'L'abbandono', l'inedito d'esordio di Banda Leon - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - 'L'abbandono', l'inedito d'esordio di Banda Leon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - 'L'abbandono', l'inedito d'esordio di Banda Leon - napolimagazine : MUSICA - 'L'abbandono', l'inedito d'esordio di Banda Leon - apetrazzuolo : MUSICA - 'L'abbandono', l'inedito d'esordio di Banda Leon -

...ordini politici del non iscritto Emiliano e non per une ... Si sentirà dire che non condividevano'impostazione del PUG, le ... il lorocome dobbiamo interpretarlo Come sanzione a un ......ordini politici del non iscritto Emiliano e non per une ... Si sentirà dire che non condividevano'impostazione del PUG, le ... il lorocome dobbiamo interpretarlo Come sanzione a un ......ordini politici del non iscritto Emiliano e non per une ... Si sentirà dire che non condividevano'impostazione del PUG, le ... il lorocome dobbiamo interpretarlo Come sanzione a un ...