La Vita in Diretta, Alberto Matano resta ma arriva un'altra conduttrice? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono ore intense e di grandi manovre in Rai. Con il cambio di dirigenza (sembra certa l'uscita di Carlo Fuortes sostituito da Roberto Sergio) nei prossimi mesi potremmo assistere a dei cambiamenti decisamente sorprendenti che riguarderanno sia i programmi televisivi che i relativi padroni di casa. Secondo indiscrezioni, a partire dalla stagione tv 2023/2024 Alberto Matano a La Vita in Diretta potrebbe essere affiancato da un altro volto in ascesa in quel di Rai1. A distanza di tre anni, dopo la discussa uscita di scena di Lorella Cuccarini, l'ex mezzobusto del TG1 è rimasto da solo al timone del contenitore. La conduzione di Alberto Matano ha funzionato e continua a funzionare; lo si può affermare guardando i dati di ascolti e il filo da torcere che dà al diretto competitor dal lunedì ...

