La visita di Kishida a Kyjiv ribadisce il sostegno del G7 all’Ucraina (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una visita nel centro distrutto di Bucha, una corona di fiori lasciata davanti a una chiesa, negli occhi l’orrore vissuto da una città in cui sono stati uccisi oltre quattrocento civili. Il premier giapponese Fumio Kishida è il primo leader dell’arcipelago asiatico a visitare un Paese in guerra dai tempi della Seconda guerra mondiale. «Il mondo è rimasto sbalordito nel vedere civili innocenti a Bucha uccisi un anno fa», ha detto durante la visita nella città che è diventata sinonimo di brutalità russa. Poi ha sottolineato l’aspetto più importante del suo viaggio diplomatico: «Vorrei esprimere le mie condoglianze a tutte le vittime e ai feriti a nome dei cittadini giapponesi. Il Giappone continuerà ad aiutare l’Ucraina con il massimo sforzo per riconquistare la pace». È una settimana di viaggi in Europa per i leader ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Unanel centro distrutto di Bucha, una corona di fiori lasciata davanti a una chiesa, negli occhi l’orrore vissuto da una città in cui sono stati uccisi oltre quattrocento civili. Il premier giapponese Fumioè il primo leader dell’arcipelago asiatico are un Paese in guerra dai tempi della Seconda guerra mondiale. «Il mondo è rimasto sbalordito nel vedere civili innocenti a Bucha uccisi un anno fa», ha detto durante lanella città che è diventata sinonimo di brutalità russa. Poi ha sottolineato l’aspetto più importante del suo viaggio diplomatico: «Vorrei esprimere le mie condoglianze a tutte le vittime e ai feriti a nome dei cittadini giapponesi. Il Giappone continuerà ad aiutare l’Ucraina con il massimo sforzo per riconquistare la pace». È una settimana di viaggi in Europa per i leader ...

