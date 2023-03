La vera e grande icona di New York è in vendita! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Se dovessimo pensare ai grattacieli e palazzi che definiscono da sempre lo skyline di New York, sicuramente dovremmo includere il Flatiron Building, l’edificio dalla caratteristica forma triangolare, progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham, diventato nel 1966 punto di riferimento di New York City, 13 anni dopo aggiunto al registro nazionale dei luoghi storici e decretato monumento storico nazionale nel 1989. Un simbolo della grande Mela, pur non essendo mai stato il più alto della città, che, per il suo aspetto scenografico, è stato immortalato da fotografi e artisti per più di un secolo. Tra questi, indimenticabili gli scatti di Edward Steichen e Alfred Stieglitz, ma pure i quadri di Albert Gleizes e del pittore impressionista Childe Hassam. Senza dimenticare i diversi film e serie televisive come Sex and The City, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Se dovessimo pensare ai grattacieli e palazzi che definiscono da sempre lo skyline di New, sicuramente dovremmo includere il Flatiron Building, l’edificio dalla caratteristica forma triangolare, progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham, diventato nel 1966 punto di riferimento di NewCity, 13 anni dopo aggiunto al registro nazionale dei luoghi storici e decretato monumento storico nazionale nel 1989. Un simbolo dellaMela, pur non essendo mai stato il più alto della città, che, per il suo aspetto scenografico, è stato immortalato da fotografi e artisti per più di un secolo. Tra questi, indimenticabili gli scatti di Edward Steichen e Alfred Stieglitz, ma pure i quadri di Albert Gleizes e del pittore impressionista Childe Hassam. Senza dimenticare i diversi film e serie televisive come Sex and The City, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : L'efficacia e l'organizzazione con la quale si è respinta la mini invasione tedesca a Napoli dà significative indic… - Maya162336 : RT @dulciesse333: All'inizio non ci avrei scommesso su di lei, ma ad oggi sono così fiera di questa piccola grande donna. Lei... un concent… - jessiccuccia37 : la vera tv italiana adesso ce solo merda proprio merda e una grande presa per il culo - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: Nikita ed il suo profondo serio desiderio-sogno di maternità/maternalità ... - Un cuore grande, una mente aperta, una ani… - Barbara72914079 : @PepeMartinez_85 La mia unica e vera casa e’ stata la casa dei miei straamatissimi nonni paterni in via Fabio Filzi… -