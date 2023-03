La Tv dei 100 e uno: ospiti e anticipazioni 22 marzo 2023 (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 22 marzo 2023 in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Piero Chiambretti. Di seguito ecco ospiti, anticipazioni sullo show e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dopo l’esordio vincente della scorsa settimana, mercoledì 22 marzo in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con La Tv dei 100 e Uno. Piero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 22in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Piero Chiambretti. Di seguito eccosullo show e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dopo l’esordio vincente della scorsa settimana, mercoledì 22in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con La Tv dei 100 e Uno. Piero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro ...

