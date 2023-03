La storia di Rafael | il professore che consegna cibo in bici

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Pedala tra le strade della Capitale perre il, e per tutti è il “professor Rider”. Rafael, cinquantenne venezuelano, prima di rifugiarsi in Italia nel 2014 era infatti un insegnante di cinema e fotografia in un liceo artistico. “Adesso sono un rider e sono entrato nel sindacato, nella Cisl - racconta all'AGI - pedalo almeno cinque ore al giorno. Soprattutto la sera, perché la gente inizia a fare richieste anche a mezzanotte. Ricevo la stessa paga, non c'è differenze con il giorno, l'unica nota positiva è che a tarda sera non ci sono tante macchine. Però d'inverno - ammette - fa davvero troppo freddo”. È sceso in piazza, in Campidoglio, per chiedere maggiori tutele. “Chiedo un po' di sicurezza - prosegue - la situazione è davvero preoccupante. In Italia si muore molto per gli incidenti stradali. Credo che qualcosa non funzioni”. Non ...