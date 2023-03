La specie storta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Enea riemerge dagli inferi con uno scudo che racconta le glorie a venire di Roma, imprese ed eroi che non conosce e che pure nasceranno dai suoi patimenti. Egli rimira le immagini e, senza sapere perché, ne gode. Il passato è memoria del futuro, così come il futuro è la guarigione del passato medesimo, le ossa della profezia di Ezechiele che rinverdiscono sotto un vento nuovo. Un rapporto vivo con la tradizione non si riduce alla sua critica, ma si fa commento – direbbe Elemire Zolla – lo varia, integra, ribalta. “Non domandare agli oracoli / sii tu il tuo oracolo”, consigliava Donatella Bisutti. Una simile riappropriazione è al centro delle poesie-pellegrinaggi, immram come la navigazione mistica dell’irlandese san Brandano a opera d’una rinnovata Armata Brancaleone, scarti e reietti in cui però si annida la “lunga fedeltà folle” che Cristina Campo – nome evidentemente caro a ...