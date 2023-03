La sottile strategia di Pechino nell’alleanza con Mosca (Di mercoledì 22 marzo 2023) Xi Jinping a è pronto a sostenere Vladimir Putin, senza sbilanciarsi sulla guerra in Ucraina. Intende sfruttare la Russia come riserva energetica di gas e continuare a presentarsi come leader mondiale alternativo all’occidente. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Xi Jinping a è pronto a sostenere Vladimir Putin, senza sbilanciarsi sulla guerra in Ucraina. Intende sfruttare la Russia come riserva energetica di gas e continuare a presentarsi come leader mondiale alternativo all’occidente. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sbrn65 : @Gigadesires @Fab8013 Aldilà dell'orientamento politico personale, aldilà della delusione di molti per questo gover… - Enricoares : @ilmondoeditutti Quando si chiama sottile strategia per dividere l’Europa in successone!! - MetalHe69092042 : @alessandro_972 Noi decenni fa, tutti fondi di magazzino, unico paese ad aver messo il segreto militare sulle forni… - nyaalienn : @poemsinhell Sottile intelligenza detta anche strategia, ma si apprezza finalmente un momento normale. - MassimoAzz : @PBerizzi Letta non gli stringe più la mano inchinandosi !!! La strategia di Putin è molto sottile e chiara , ma x… -