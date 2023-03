(Di mercoledì 22 marzo 2023) di. In questi giorni il presidente dellaXi Jinping è in visita in Russia presso il suo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : La sicurezza russa e gli accordi Russa Cina. di Attilio Runello - bull43may : RT @ravel80262268: Meloni: 'Il prossimo Consiglio Europeo avrà sfide prioritarie. L'UE è chiamata a garantire la sicurezza del nostro conti… - Remingthon_ : RT @ultimenotizie: 'La #Russia è pronta a restituire i bambini ucraini al paese d'origine quando ci saranno condizioni di sicurezza adatte'… - ABoenco : RT @enricofromitaly: ??????????Il possibile uso di proiettili con nucleo di uranio da parte di Kiev per i carri armati Leopard 2 sarà considera… - Vince08440165 : RT @ultimora_pol: #Senato Giorgia #Meloni: 'Il prossimo Consiglio Europeo avrà sfide prioritarie. L'UE è chiamata a garantire la sicurezza… -

... sette degli otto Paesi del Consiglio artico cominciano a lanciare l'allarme sulla 'minaccia' ... la regione artica rappresenta ' una concentrazione di quasi tutti gli aspetti della...Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Consiglio dinazionale della Casa ...per aver sostenuto gli sforzi per creare un tribunale speciale per il crimine di aggressione, ...... è il messaggio lanciato ieri dall'Alleanza atlantica, pone un enorme problema diper il Vecchio continente. Spiega Stoltenberg: 'Abbiamo visto l'aumento della presenzain Africa e ...

Intesa Putin-Xi per una partnership globale. Londra: forniremo a Kiev armi con uranio impoverito RaiNews

Usa ''La Cina non ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino'' e ''se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare la Russia a mettere fine alla guerra''. Il portavoce ...Un gruppo di economisti internazionali scrive a Jeffrey Sachs smontando punto per punto l’idea che la Russia si stia difendendo da un’aggressione degli Stati Uniti ...