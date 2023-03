La Sapienza sul podio mondiale negli studi classici per la terza volta | il report annuale del World University Rankings

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Laè da. Ancora. Archeologia, storia dell’arte, letteratura, ma anche storia antica e scienze naturali. L’università di Roma Lafa mangiare la polvere a tutti gli altri atenei, nazionali e mondiali, in particolar modo nell’ambito degli, e si conferma così leadernel settore accademico. Un traguardo che rappresenta un vero e proprio record, perché questo – ricordiamolo – è il terzo anno consecutivo. Ancora una, insomma, è proprio il caso di dirlo: ”un classico” per il primo polo universitario della Capitale. Roma, in arrivo allauna nuova biblioteca: 2 milioni e mezzo di volumi per oltre 5mila metri quadri View this post on ...

Minsait Payments opera nel mercato in 15 Paesi attraverso un migliaio di professionisti e forte di ... master of Science in Applied Mathematics conseguito all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ... 'A tutt'oggi non c'è alcuna notizia né alcun bando che possa dare risposte sul futuro a queste ... risposte potrebbero arrivare dal prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione della Sapienza.

Università: La Sapienza prima al mondo in studi classici per il terzo anno Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAR 22 - Sapienza University of Rome ranks top in the world in classical studies and ancient history for the third consecutive year, according to the 2023 edition of the prestigious QS ...Le classifiche delle migliori università al mondo, La Sapienza prima in studi classici e storia antica In Ue l’ Italia è seconda per numero di piazzamenti in classifica dopo la Germania e vanta un ...