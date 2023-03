Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ludosv : Questa è roba grossa. Senza Bajkonur la Russia da dove lancia razzi nello spazio? - menoopiu : Putin dopo il vertice con Xi Jinping lancia missili contro ucraini a Zaporizhzhie, uccidendone 10. Per dimostrare… - FuffaForte : RT @GigiCrimi: @MarcoFattorini L'escalation: Un anno fa la Russia lanciava un attacco missilistico al giorno, oggi ne lancia uno al mese. O… - VirtualRaven : RT @GigiCrimi: @MarcoFattorini L'escalation: Un anno fa la Russia lanciava un attacco missilistico al giorno, oggi ne lancia uno al mese. O… -

Guerra in Ucraina , al momento la pace è lontana. L'esercito russo sta conducendo una campagna di reclutamento di soldati a contratto con annunci sui media locali e i siti web di numerose città. Lo ..."Ogni giorno di consegna di armi occidentali all'Ucraina avvicina l'apocalisse nucleare". E' il messaggio che il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedevin una intervista ai principali media russi e rilanciata in particolare dall'agenzia Ria Novosti. Mosca, da ieri, critica aspramente in particolare la decisione della Gran Bretagna, che fornirà ...

La Russia lancia una campagna di reclutamento: 650 dollari per ogni chilometro conquistato Globalist.it

Parlare di Ucraina e pensare a Taiwan. Il documento in 12 punti pubblicato il 24 febbraio dal ministero degli Affari Esteri cinese sulla guerra lanciata dalla Russia è stato letto da alcuni come un ...E’ il messaggio che il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev lancia in una intervista ai principali media russi e rilanciata in particolare dall’agenzia Ria Novosti. Mosca, ...