La Russa | «La Meloni faccia come la Tatcher contro gli ultras»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio Lainvita ad usare il pugno duro verso glinel calcio italiano: le sue parole Ignazio La, a Gr Parlamento, ha così parlato deglinel calcio italiano. LE PAROLE – «Credo che abbia ragione De Laurentiis che ha detto che ladeve farela. Quello che non hanno fatto gli altri governi dobbiamo saperlo fare in questa fase italiana e cioè pugno duro con chi trasforma lo sport più bello del mondo in un’occasione per dare sfogo a istinti beduini». L'articolo proviene da Calcio News 24.

