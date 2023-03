La revisione della letteratura scientifica è un'operazione necessaria e delicata (Di mercoledì 22 marzo 2023) Uno dei compiti più difficili della comunità scientifica consiste nel revisionare tutta la letteratura scientifica pubblicata su un dato argomento, per verificare quale sia lo stato delle conoscenze circa l’efficacia di un trattamento medico. È un compito difficile perché, sebbene esistano raffinati strumenti scientifici atti ad aggregare i dati prodotti da studi molto diversi e procedure utili a decidere in modo rigoroso quali studi possono essere compresi in una metanalisi e quali vanno esclusi, se la letteratura analizzata presenta bias di tipo sistemico, questi possono essere difficili da evidenziare, anche con le tecniche numeriche disponibili; in questo modo, l’immagine circa l’efficacia o la sicurezza di un dato trattamento può uscirne deformata, e il consenso scientifico può risentirne di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Uno dei compiti più difficilicomunitàconsiste nel revisionare tutta lapubblicata su un dato argomento, per verificare quale sia lo stato delle conoscenze circa l’efficacia di un trattamento medico. È un compito difficile perché, sebbene esistano raffinati strumenti scientifici atti ad aggregare i dati prodotti da studi molto diversi e procedure utili a decidere in modo rigoroso quali studi possono essere compresi in una metanalisi e quali vanno esclusi, se laanalizzata presenta bias di tipo sistemico, questi possono essere difficili da evidenziare, anche con le tecniche numeriche disponibili; in questo modo, l’immagine circa l’efficacia o la sicurezza di un dato trattamento può uscirne deformata, e il consenso scientifico può risentirne di ...

