La Rai non rinnova il contratto con la Figc: niente tv per Under 21 e Azzurre (Di mercoledì 22 marzo 2023) niente Under 21 e Nazionale femminile sulla Rai. Le partite saranno trasmesse solamente su Figc.it e sui canali social della Federcalcio. A oggi infatti, non è stato rinnovato l'accordo tra la tv di Stato e la federazione, scaduto lo scorso anno. Il vecchio contratto valido per un quadriennio

