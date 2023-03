La protesta dei raider in Campidoglio: “Strade buie e insicure, sono un rischio” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – I riders scendono in piazza e non per lavorare ma per protestare contro le “Strade insicure” di Roma. “I riders chiedono sicurezza. Non è possibile morire per fare una consegna. La città e buia e le Strade sono dissestate”, urlano le decine di riders in presidio nella piazza del Campidoglio, per chiedere che si faccia qualcosa per la situazione che sono costretti a vivere per poter lavorare. All’assemblea pubblica, indetta da Filt-Cgil Roma-Lazio, Fit-Cisl Lazio, UIL trasporti Lazio, tante le testimonianze. “Siamo la categoria più debole e più colpita. La mia schiena è a pezzi e non è una metafora. Non sarebbe così se ci fossero Strade asfaltate. La mia speranza è vana, ma sarebbe opportuno che le cose iniziassero a funzionare», dice una ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – I riders scendono in piazza e non per lavorare ma perre contro le “” di Roma. “I riders chiedono sicurezza. Non è possibile morire per fare una consegna. La città e buia e ledissestate”, urlano le decine di riders in presidio nella piazza del, per chiedere che si faccia qualcosa per la situazione checostretti a vivere per poter lavorare. All’assemblea pubblica, indetta da Filt-Cgil Roma-Lazio, Fit-Cisl Lazio, UIL trasporti Lazio, tante le testimonianze. “Siamo la categoria più debole e più colpita. La mia schiena è a pezzi e non è una metafora. Non sarebbe così se ci fosseroasfaltate. La mia speranza è vana, ma sarebbe opportuno che le cose iniziassero a funzionare», dice una ...

