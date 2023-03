La proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla gestazione per altri (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riprende un vecchio testo già presentato in passato e vuole renderla un reato perseguibile in Italia anche se commesso all'estero Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riprende un vecchio testo già presentato in passato e vuole renderla un reato perseguibile in Italia anche se commesso all'estero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : 'Ho presentato una legge contro l'#uteroinaffitto da punire anche se praticato all'estero, perché in Italia è già v… - LaVeritaWeb : In Commissione la proposta di Fdi. Pure Vladimir Luxuria ammette: «Sfruttare le donne è una pratica abominevole». - elio_vito : La credibilità della destra nel voler tutelare i diritti dei bambini in tutto l’universo si mostrerà quando present… - Maria48688459 : RT @LaVeritaWeb: In Commissione la proposta di Fdi. Pure Vladimir Luxuria ammette: «Sfruttare le donne è una pratica abominevole». https://… - cilento_tv : Cammarano: “Depositata proposta di legge per l’istituzione della rete e del brand ‘Borghi della Campania’”… -