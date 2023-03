La propaganda del Cremlino porta i sistemi difensivi dentro le città ma ai russi non piace

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È strano che in un Paese nei cui cimiteri sono sorte decine di migliaia di croci la gente si arrabbi per l’installazione di poche decine diantiaerei. È infatti da qualche mese a Mosca e altre grandisono spuntate discrete postazioni per la difesa dello spazio aereo, e spesso queste nuove apparizioni sono accompagnate da malumori e timide proteste sui social. Eppure, la cosa non dovrebbe essere poi chissà quanto sconvolgente. Si tratta soprattutto di missili a lunga gittata S-400 eper la difesa ravvicinata Pantsir S-1, posizionati in cima a edifici governativi e in spazi abbandonati. Non si tratta certo di un fatto inconsueto per un Paese in guerra, soprattutto considerato che le forze di Kyjiv riescono regolarmente a colpire obiettivi militari sul territorio russo. Quello che però colpisce è quanto scalpore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Come manipolare i concetti per manipolare la realtà. Arrivano le 'gravidanze della mente' e i 'figli del pensiero'.… - FratellidItalia : ?? Per settimane la sinistra ha gettato discredito sul Governo, mettendo in atto una vergognosa propaganda politica… - ladyonorato : Un inappuntabile @negrialbe sbriciola la ridicola nuova accusa del governo alla Russia sul tema della migrazione. G… - elisamasetto1 : RT @Fabry_tanakasan: @alesallusti questa tizia viene pagata con i miei soldi, più della brava ministra, per fare propaganda comunista? Eh n… - Kappa75918791 : @decrollis @alesallusti La giornalista fa propaganda politica grazie ai soldi del canone che tutti paghiamo. La facesse su La7. -

Di qui lacosiddetto " controllo razionale delle nascite ", promossa da persone e da enti, talvolta autorevoli per altri titoli, ma, in questo, pur troppo riprovevoli. () È da ...Qui ci sono bambini morti e voi fateper sperare di recuperare lo 0,5 per cento. Io mi ...strage di Cutro sull'Italia L'attacco è rivolto al presidente della Regione Emilia - Romagna e......di chi usa le morti di povera gente per fare. Non esistono prove che il Governo italiano potesse fare di più. Io sono una madre, per cui vi prego, cerchiamo di contenere i toni...

Propaganda Live - Puntata del 17/3/2023 La7

Giovanni Donzelli e Stefano Bonaccini sono gli ospiti della puntata del 21 marzo di Cinque minuti, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai1.Comunicazioni della premier al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Aula ha approvato la risoluzione di maggioranza. 'Criticate me, ma non danneggiate l'Italia. L'emergenza migranti sta diventando ...