“La prima volta…”. Antonella Fiordelisi e Donnamaria dopo il GF Vip: l’annuncio scioglie i fan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Finalmente Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere del GF Vip. In compenso ci sono quelle dei loro smartphone però a testimoniare un po’ il tutto. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex schermitrice campana è stata eliminata dall’ultimo televoto per ‘colpa’ di alcuni messaggi lanciati dai genitori. La mamma soprattutto ha fatto un accorato appello ai fan della giovane affinché potesse uscire il prima possibile, soprattutto per la sua salute psichica e così è stato. Così è stato e la giovane è uscita finalmente per poter rivedere il suo amore, Edoardo Donnamaria, cacciato dal reality per comportamenti scorretti proprio nei suoi confronti. Una misura che tuttavia non ha impedito alla coppia di rivedersi e come dicevamo, poter vivere il loro amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Finalmenteed Edoardostanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere del GF Vip. In compenso ci sono quelle dei loro smartphone però a testimoniare un po’ il tutto. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex schermitrice campana è stata eliminata dall’ultimo televoto per ‘colpa’ di alcuni messaggi lanciati dai genitori. La mamma soprattutto ha fatto un accorato appello ai fan della giovane affinché potesse uscire ilpossibile, soprattutto per la sua salute psichica e così è stato. Così è stato e la giovane è uscita finalmente per poter rivedere il suo amore, Edoardo, cacciato dal reality per comportamenti scorretti proprio nei suoi confronti. Una misura che tuttavia non ha impedito alla coppia di rivedersi e come dicevamo, poter vivere il loro amore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Recor… - marifcinter : Medico Slovacchia: “#Skriniar mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schien… - putino : #India ????: L'India ha respinto un'incursione militare cinese nel territorio di confine conteso nella regione dell'H… - ConteZero76 : RT @putino: Per la prima volta è stata registrata la rimozione dal deposito dei carri armati sovietici T-54/55, che vengono trasportati in… - NikkiThai789 : ?Per la prima volta a #Conegliano in #Veneto ?? ? #Venerdì 7 e #Sabato 8 #Aprile al Imperial Club Privè Conegliano… -

realme C55, quello da battere sotto ai 300 euro - Recensione Sapere quindi di portarsi a casa una volta usciti dal negozio non solo lo smartphone ma anche tutto ... Prima su tutte, almeno per la mia esperienza e per la mia conoscenza di questo target di utenti, è ... NASA e ASI collaborano per combattere l'inquinamento atmosferico con MAIA Si tratta anche della prima volta che epidemiologi e ricercatori di sanità pubblica sono stati direttamente coinvolti nello sviluppo di una missione satellitare. Il lancio è previsto entro la fine ... Come risparmiare sull'acquisto di un'auto usata Trucchi, consigli e fattori da valutare Come risparmiare sull'acquisto di un'auto usata: test drive e condizioni dell'auto Una volta scelti ... Attraverso il test drive la prima cosa da notare sono i chilometri registrati e percorsi dall'auto. Sapere quindi di portarsi a casa unausciti dal negozio non solo lo smartphone ma anche tutto ...su tutte, almeno per la mia esperienza e per la mia conoscenza di questo target di utenti, è ...Si tratta anche dellache epidemiologi e ricercatori di sanità pubblica sono stati direttamente coinvolti nello sviluppo di una missione satellitare. Il lancio è previsto entro la fine ...Come risparmiare sull'acquisto di un'auto usata: test drive e condizioni dell'auto Unascelti ... Attraverso il test drive lacosa da notare sono i chilometri registrati e percorsi dall'auto. Usa, la svolta della fusione nucleare: “Test riuscito, è la prima volta” la Repubblica