La presidente della Bce ammette: “I salari scendono, i profitti salgono”. Ma Visco insite: “No agli aumenti in busta paga” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lentamente una scomoda verità sale e arriva all’ultimo piano del palazzo della Banca centrale europea. Anche la presidente Christine Lagarde oggi ha ammesso che “Finora i salari reali sono diminuiti notevolmente, mentre i margini di profitto delle imprese sono aumentati in molti settori. Ma il mercato del lavoro è piuttosto teso, le carenze di manodopera sono in aumento e questo sta portando i lavoratori a usare il loro potere contrattuale per recuperare i guadagni persi”. Parlando alla conferenza The Ecb and Its Watchers XXIII Lagarde ha spiegato che “Se sia i lavoratori che le imprese accettano un’equa condivisione degli oneri e una crescita salariale più forte rappresenta semplicemente un riequilibrio tra lavoro e capitale, allora sia la pressione sui salari che quella sui prezzi dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lentamente una scomoda verità sale e arriva all’ultimo piano del palazzoBanca centrale europea. Anche laChristine Lagarde oggi ha ammesso che “Finora ireali sono diminuiti notevolmente, mentre i margini di profitto delle imprese sono aumentati in molti settori. Ma il mercato del lavoro è piuttosto teso, le carenze di manodopera sono in aumento e questo sta portando i lavoratori a usare il loro potere contrattuale per recuperare i guadagni persi”. Parlando alla conferenza The Ecb and Its Watchers XXIII Lagarde ha spiegato che “Se sia i lavoratori che le imprese accettano un’equa condivisione degli oneri e una crescitaale più forte rappresenta semplicemente un riequilibrio tra lavoro e capitale, allora sia la pressione suiche quella sui prezzi dovrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presiden… - elio_vito : Il Presidente della Regione, Zaia apre in Veneto un Centro ospedaliero per il cambio di sesso, il Sindaco leghista… - CarloCalenda : Il mio intervento al Senato sulle comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo. Basta parla… - Laumare9 : RT @Misurelli77: La pochezza di un Presidente del Consiglio che ride in parlamento davanti un problema gravissimo come la siccità. Cari all… - midtwi : RT @AgainCarlakak: ORBAN HA FATTO SCUOLA Dopo l'esempio dell'Ungheria anche la Bulgaria dice no ai propositi sanguinari dei nazisti della… -