La più grande chiesa al mondo dedicata a San Giuseppe: dove si trova? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutti pensano che i santuari siano, per la maggior parte, dedicati alla Beata Vergine Maria. anche quelli più grandi. Ma siamo sicuri che sia sempre così? A quanto pare no e, in occasione della festa liturgica che, da poco abbiamo celebrato, vi sveliamo in realtà a chi è dedicato il più grande santuario al mondo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutti pensano che i santuari siano, per la maggior parte, dedicati alla Beata Vergine Maria. anche quelli più grandi. Ma siamo sicuri che sia sempre così? A quanto pare no e, in occasione della festa liturgica che, da poco abbiamo celebrato, vi sveliamo in realtà a chi è dedicato il piùsantuario al. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Marco Giglio, docente di metodologia della ricerca archeologica all'università di Napoli L'Orientale, racconta le i… - IlContiAndrea : #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonn… - fattoquotidiano : Crediti di imposta ceduti a clochard e morti, 1,7 miliardi sequestrati: la truffa più grande di sempre scoperta in… - RR96125027 : Lo vorresti anche tu….non è vero?! ?????? invece hai quello del “Boccalone lobotomizzato inchiappettato” … SODDISFAZIO… - Gabriel92173003 : RT @Leonard6031: Se mi fossi 'vaccinato' non avrei più vissuto sereno, non avrei più dormito la notte per la preoccupazione. Felice e orgo… -