(Di mercoledì 22 marzo 2023) di Giulio Di Donato La sfida die rivoluzione, ilinedito tra Marcoe Fausto(Edizioni Mariù, 2023), è tanto ambiziosa quanto necessaria: rilanciare, al tempo della guerra permanente e della chiusura asfittica di orizzonti, due parole tragicamente inattuali, nel loro reciproco implicarsi, quali appuntoe rivoluzione. Lacome premessa e obiettivo di una nuova rivoluzione, che deve necessariamente coinvolgere sia la dimensione interiore, individuale che quella esteriore, delle relazioni sociali, perché l’una è condizione dell’altra; di una nuova rivoluzione che sia ad un tempoe spirituale, che si riferisca cioè al “destino dell’uomo e non a suoi particolari problemi”, perché oggi la partita dell’egemonia non si gioca solo ...

La pace non è un’idea ma un presupposto: così il dialogo Bertinotti-Guzzi sul sacro si fa politica Il Fatto Quotidiano

Proprio perché in rapporto con l’idea di rivoluzione la pace non va allora invocata in termini retorici o moralistici, ma come presupposto per una critica e trasformazione radicale degli assetti di ...“La natura avversa o ostile” delle reazioni dei Paesi occidentali al vertice Putin-Xi “non è una novità per nessuno", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Quanto al “piano di pace ucraino ...