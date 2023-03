La notizia dell’arresto del direttore delle Poste del Senato è del 2012

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 26 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui viene riportato il testo di quella che appare come undell’agenzia di stampa Ansa. Qui si legge che il «dell’ufficiodelOrlando Ranaldi» sarebbe «stato arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina». Si tratta di unavecchia, presentata in maniera fuorviante senza il contesto necessario alla sua comprensione. Ladeldell’ufficiodi Palazzo Madama è stata data dall’Ansa il 25 settembre. All’epoca l’informazione era stata pubblicata da diverse testate nazionali e locali. In base a quanto riportato dai media locali, ...