La nascita di un nuovo desiderio | lavorare al VAR

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole di Casarin sul Corriere della Sera odierna portano ad una riflessione: chi non vorrebbe essere nella cabina del VAR? Il VAR ha 6 anni e mezzo e quando Pierluigi Collina è stato chiamato a riflettere sulle conseguenze della sua adozione, ha ricordato come abbia smentito i profeti di facili sventure, che parlavano di fine del calcio un po’ come a suo tempo si era parlato in altri ambiti di Fine della Storia: «Il VAR è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio ed è ormai parte del tessuto del nostro sport». Non solo: ormai «è difficile immaginare il calcio senza di esso». Oggi, sul Corriere della Sera, un decano degli arbitri come Paolo Casarin ha ricordato come gli arbitri fossero tendenzialmente contrari alla moviola, «talvolta discutibile più di loro». Vigeva una cultura per la quale «la verità è sul campo, dove l’arbitro potrebbe vedere tutto». Un ...