La NASA ha ridisegnato la tuta spaziale per la prima volta dopo 40 anni

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Le primissime tute spaziali, progettate alla fine degli'50 per la missione inaugurale degli Stati Uniti nello spazio, erano di colore argento lucido. Alla fine del decennio successivo, sono diventate bianche e gonfie e abbinate a stivali per camminare sulla Luna. Gli'80 hanno visto l'arrivo della«per il tempo libero» di colore arancione brillante, da indossare all'interno della navicella. In questo decennio, con l'inizio dei viaggi dei miliardari dalla mentalità vincente verso i confini dell'atmosfera, la modafunzionale si è diversificata: le aziende SpaceX di Elon Musk, Blue Origin di Jeff Bezos e Virgin Galactic di Richard Branson hanno realizzato le proprie tute. La, nel frattempo, ha svelato un prototipo ...