La Motogp 2023 riparte il 26 marzo | Bagnaia vuole difendere il titolo Le nuove regole di quest' anno

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Domenica 26il primo atto dellasi terrà a Portimao, in Portogallo. Il campione del mondo Francesconon vede l'ora di scendere in pista: "La nuova Ducati mi piace"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Moto2, Guevara non ce la fa: niente gara a Portimao per l'infortunio al polso: Il campione in carica della Moto3 è… - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo. Bagnaia: 'Sono pronto per un'altra grande stagione': Questo weekend la MotoGP torna in pista… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP Portimao: La MotoGP riparte con il primo GP della stagione, in programma domenica… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio Quartararo si approccia con ottimismo alla prima gara del 2023. A Portimao spera di lottare con Duca… - TalentiAzzurri : A Portimao ???? insieme al Motomondiale scatta la stagione 2023 della Red Bull MotoGP Rookies Cup con la presenza dei… -

Un complicato inizio di stagione per Izan Guevara. Lo spagnolo, campione in carica della Moto3, dovrà attendere prima di debuttare con il Team Inde GasGas Aspar nella Moto2. A causa di un ...... dove si svolgerà la prima gara del Mondiale, che potrete seguire domenica 26 marzo dalle 15 in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW TUTTE LE MOTO DEL MONDIALEInaugurato il 2 ...Il campione del mondo della2021 arriva a Portimao, per il primo weekend della stagione, ... glb/red 22 - Mar - 23 13:56 22 marzo

MotoGP 2023. “Siamo tornati al 2022” la discussa frase di Fabio Quartararo chiarita dal suo capotecnico: non è proprio ... Moto.it

Domenica 26 marzo torna la Motogp con il gran premio di Portimao, in Portogallo, che aprirà una stagione che vedrà Francesco Bagnaia dover difendere il titolo di campione del mondo. Saranno 21 i gran ...Il Motomondiale entra in una nuova era proponendo il campionato più lungo della sua storia. Il 2023 sarà un anno indimenticabile per la MotoGP con 21 Gran Premi e l'arrivo delle Sprint il sabato ...