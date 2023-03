La Moretti parla e al suo fianco… Cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioCavall14 : @La7tv @ale_moretti Ma di cosa parla , non sai dare amore e vuoi parlarne. - chierici1950 : Sentire la Moretti che parla dei bambini di madri surrogate,difendendo la legge scritta,udite udite,dalla Ursula Vd… - Luna9709447333 : Quanto è maleducato interrompere chi parla... moretti e merlino insopportabili e#lariachetira - RobertoAli20 : @eurodeputatipd @ale_moretti @TheProgressives @pdnetwork Questa ridicola buffona parla ancora... - MARCOPACI13 : RT @aliasvaughn: @dave_moretti @anny922059731 Ma cosa sta dicendo?! Ma veramente vi autoconvincere di queste cose per quanto siete anti juv… -

... al vicesindaco Piciocchi e al direttore generale della Cds Holding Massimo. "Oggi c'è ... Nessunoe la fitta coltre di riserbo ricopre tutto. Ogni commento è superfluo ma il gruppo ...... l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, chesenza mezzi termini di 'una strage ... nel III municipio Montesacro: a perdere la vita, investito da un'auto, il 34enne Eros. Tra ...La lettura viene poi condivisa: sidel libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. L'incontro, a cura di Giancarlo, è aperto a tutti gli interessati. La ...

Nanni Moretti torna al cinema il 20 Aprile e guarda con fiducia al Festival di Cannes RTL 102.5

Fornitori e acquirenti cercano sempre nuovi modi e nascondigli per sfuggire ai controlli: gli scambi avvengono ovunque, nei parchi ma anche nei condomini ...Fabrizio Moretti: «il talento conta il 20%, il resto è fortuna». Ppunto di riferimento per gli Uffizi, il Metropolitan di New York, il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il Los Angeles C ...