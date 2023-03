La Moldavia spiazza i filo - Putin e decreta che la lingua ufficiale del paese è il rumeno

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una mossa per sparigliare il campo visto che la cappa nera diagisce tramite i partiti- russi che non v ogliono l'adesione all'Unione Europea ma tornare sotto Mosca. La presidente della ...

Una mossa per sparigliare il campo visto che la cappa nera di Putin agisce tramite i partiti filo - russi che non v ogliono l'adesione all'Unione Europea ma tornare sotto Mosca. La presidente della ...Una vera e propria escalation di dichiarazioni "pacifiste " chela premier e la lascia "... Nel testo della maggioranza si fa specifico riferimento a "Georgia eper garantire loro l'...Una mossa per sparigliare il campo visto che la cappa nera di Putin agisce tramite i partiti filo - russi che non v ogliono l'adesione all'Unione Europea ma tornare sotto Mosca. La presidente della ...