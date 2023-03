Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Halexyt : ... e anche la 'neutrale' #Moldavia annuncia #sanzioni contro la Russia 'a causa della guerra in #Ucraina'... -

L'esercito moldavo condurrà esercitazioni militari con la partecipazione dei riservisti ad aprile, giugno e settembre. Lo scrive il sito moldavo Newsmaker, citando un annuncio di oggi del ministero ...La Russia, invece, proverà a recuperare i resti del drone, a rischio di fallire,il ... Secondo fonti di stampa, Mosca ha elaborato una strategia per destabilizzare la, prenderla sotto ...Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE BRUXELLES Il Belgioun nuovo patto sui migranti. Il ... ministra degli Affari interni della; Il commissario per l'Occupazione e i diritti ...

La Moldavia annuncia esercitazioni militari con i riservisti - Europa Agenzia ANSA

Lo scrive il sito moldavo Newsmaker, citando un annuncio di oggi del ministero della difesa. Il ministero ha chiarito che lo scopo delle esercitazioni è testare le capacità dei riservisti. Chi ...Al primo Forum Schuman per la sicurezza e la difesa, l'Alto rappresentante Ue ha dichiarato che "nei prossimi mesi saranno consegnate munizioni per elicotteri al Niger e munizioni per scopi di addestr ...