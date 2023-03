La maglia del 150° anniversario della Scozia è qui ed è assolutamente sbalorditiva (Di mercoledì 22 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’Adidas ha svelato una maglia per il 150° anniversario della Scozia e sta facendo impazzire i fan. Quest’anno, la Federcalcio scozzese celebra un secolo e mezzo dalla sua fondazione, con una speciale partita amichevole Anniversary Heritage contro l’Inghilterra che si giocherà all’Hampden Park martedì 12 settembre di quest’anno. E per accompagnare i festeggiamenti, la nazionale di calcio scozzese ha una maglia dell’anniversario molto speciale che si dice sia ispirata a quella indossata per la prima partita internazionale contro i Tre Leoni. Questo potrebbe anche essere il kit più bello che abbiano mai avuto. La maglia del 150° anniversario della ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’Adidas ha svelato unaper ile sta facendo impazzire i fan. Quest’anno, la Federcalcio scozzese celebra un secolo e mezzo dalla sua fondazione, con una speciale partita amichevole Anniversary Heritage contro l’Inghilterra che si giocherà all’Hampden Park martedì 12 settembre di quest’anno. E per accompagnare i festeggiamenti, la nazionale di calcio scozzese ha unadell’molto speciale che si dice sia ispirata a quella indossata per la prima partita internazionale contro i Tre Leoni. Questo potrebbe anche essere il kit più bello che abbiano mai avuto. Ladel...

