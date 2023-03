«La mafia può essere sconfitta»: Mattarella ricorda don Diana (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente Mattarella l’ha passata a Casal di Principe per ricordare don Peppe Diana, il parroco ucciso dai Casalesi il 19 marzo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidentel’ha passata a Casal di Principe perre don Peppe, il parroco ucciso dai Casalesi il 19 marzo first appeared on il manifesto.

Elly Schlein da Cattelan: 'Tifavo Milan, poi ho visto che era di Berlusconi'. E suona Imagine al pianoforte ... 'la stessa canzone che ha chiuso oggi la manifestazione contro la mafia a Milano', mentre ... La politica troppo a lungo ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili, si può abbracciare la ... L'Eredità, Flavio Insinna provato: "Leggo una cosa da non dimenticare Concludendo il suo appello, Flavio (sul quale oggi è uscita in rete un'indiscrezione ) ha spiegato che non è assolutamente possibile ribellarsi alla mafia, che può essere sconfitta da tutti noi. Mattarella: "La mafia è viltà, i mafiosi non hanno onore" ... non si può pensare né dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o si rischia, anche inconsapevolmente, di diventarne complici. Battere la mafia è possibile. Lo diceva ...