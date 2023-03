La Luiss nel gotha delle migliori 15 Università a livello mondiale per gli Studi Politici ed Internazionali (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Luiss entra nel gotha delle migliori 15 Università a livello mondiale negli Studi Politici ed Internazionali del prestigioso QS World University Rankings by Subject 2023, che premia le migliori istituzioni dell’alta formazione per singole aree disciplinari. L’Università intitolata a Guido Carli prosegue la sua ascesa in questa classifica, raggiungendo le prime 50 posizioni al mondo anche per l’area “Business and Management” e per l’Area “Law”, dove si posiziona rispettivamente al 46° posto (2ª in Italia) ed al 47° posto, scalando in un anno oltre 30 posizioni. Gli importanti investimenti nella ricerca e didattica e la crescente spinta all’Internazionalizzazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laentra nel15neglieddel prestigioso QS World University Rankings by Subject 2023, che premia leistituzioni dell’alta formazione per singole aree disciplinari. L’intitolata a Guido Carli prosegue la sua ascesa in questa classifica, raggiungendo le prime 50 posizioni al mondo anche per l’area “Business and Management” e per l’Area “Law”, dove si posiziona rispettivamente al 46° posto (2ª in Italia) ed al 47° posto, scalando in un anno oltre 30 posizioni. Gli importanti investimenti nella ricerca e didattica e la crescente spinta all’zzazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giannilostorto : @UniLUISS é al 14esimo posto al mondo tra le università negli Studi Politici e Internazionali del QS World Universi… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Turisti nel Terzo Reich. Viaggiare in Germania all'epoca del nazismo Jul… - donga16 : Turisti nel Terzo Reich. Viaggiare in Germania all'epoca del nazismo - Julia Boyd - Libro - Luiss University Press… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Turisti nel Terzo Reich. Viaggiare in Germania all'epoca del nazismo Jul… - CyberSecHub0 : RT @Leonardo_IT: #Leonardo ha siglato un accordo di partnership con @UniLUISS per il progetto “42 Roma - Luiss”, una delle realtà più innov… -