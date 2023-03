(Di mercoledì 22 marzo 2023) Criminalizza chi è omosessuale, bisessuale o trans: l'ha approvata il parlamento ma non è detto che entri in vigore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La legge ugandese che prevede il carcere per le persone LGBTQ+ - EsgData : #HumanRightsWatch presenta alla Commissione per gli affari legali e parlamentari del Parlamento ugandese il disegno… -

Il parlamentoha approvato un'ampia legislazione anti - gay che propone nuove dure pene per le relazioni ... La presidente del parlamento Annet Anita Among ha commentato che "laè stata ...Il parlamentosta attualmente discutendo la reintroduzione dellache vieta le relazioni omosessuali. In Kenya, il presidente William Ruto ha recentemente criticato una sentenza della ...Il parlamentosta attualmente discutendo la reintroduzione dellache vieta le relazioni omosessuali. In Kenya, il presidente William Ruto ha recentemente criticato una sentenza della ...

La legge ugandese che prevede il carcere per le persone LGBTQ+ Il Post

Mary Chatanda a capo del partito Chama Cha Mapinduzi chiede alla prima donna presidente della Tanzania di imporre "sanzioni severe" per chi pratica attività sessuali con persone dello stesso sesso. Le ...Tanzania: “Castrare i gay”, richiesta shock delle donne al governo Castrare gli omosessuali, “se ritenuti colpevoli” di “sesso con lo stesso sesso”. È la richiesta shock delle donne al governo in Tanz ...