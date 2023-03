La Lazio non farà mai più entrare allo stadio il tifoso con la maglia Hitlerson: “Daspo a vita” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Daspo a vita dalle partite della Lazio per i tre tifosi indagati per discriminazione e antisemitismo nello scorso derby con la Roma. È la decisione del club biancoceleste di Claudio Lotito, dopo che un tifoso tedesco si è presentato in tribuna Monte Mario con la maglia “88 Hitlerson” e altri supporters che hanno fatto il saluto romano. “Comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e antisemitismo”, ha spiegato la società in una nota nella quale annuncia il bando a vita dall’Olimpico quando la Lazio sarà la squadra ospitante. “Nei loro confronti, una volta concluso l’iter amministrativo degli organi di sicurezza e ottenuta dalla procura l’autorizzazione al questore a fornire le generalità dei tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)dalle partite dellaper i tre tifosi indagati per discriminazione e antisemitismo nello scorso derby con la Roma. È la decisione del club biancoceleste di Claudio Lotito, dopo che untedesco si è presentato in tribuna Monte Mario con la“88” e altri supporters che hanno fatto il saluto romano. “Comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e antisemitismo”, ha spiegato la società in una nota nella quale annuncia il bando adall’Olimpico quando lasarà la squadra ospitante. “Nei loro confronti, una volta concluso l’iter amministrativo degli organi di sicurezza e ottenuta dalla procura l’autorizzazione al questore a fornire le generalità dei tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - FBiasin : “Pugno duro: la #Lazio esclude tre tifosi dall’Olimpico a vita per antisemitismo”. Non è “pugno duro”, è civiltà. - sportface2016 : +++Lite tra José #Mourinho e Claudio #Lotito negli spogliatoi dopo il derby: 'Che ti guardi?', 'Che guardi te, io s… - LeviAck84416895 : @capuanogio Letteralmente tutti i tifosi della Lazio andarebbero radiati ma non tutti ci arrivano - Bianca34874951 : RT @FBiasin: “Pugno duro: la #Lazio esclude tre tifosi dall’Olimpico a vita per antisemitismo”. Non è “pugno duro”, è civiltà. -