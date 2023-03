La Lazio espelle a vita tre tifosi: uno per la maglia Hitlerson e due per il saluto romano (Di mercoledì 22 marzo 2023) È una decisione che in Italia ha del clamoroso. La Lazio – finalmente – adotta provvedimenti degni di questo nome nei confronti dei propri tifosi che si rendono colpevoli di gesti ignominiosi come i saluti romani e il gesto antisemita di indossare la maglia numero 88 con la scritta “Hitlerson”. La Lazio ha emesso un comunicato in cui annuncia il provvedimento. Nel corso della partita di domenica, Lazio-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono rese protagoniste di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e antisemitismo. Grazie alla collaborazione tra la Società Sportiva Lazio, il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell’ordine, anche mediante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) È una decisione che in Italia ha del clamoroso. La– finalmente – adotta provvedimenti degni di questo nome nei confronti dei propriche si rendono colpevoli di gesti ignominiosi come i saluti romani e il gesto antisemita di indossare lanumero 88 con la scritta “”. Laha emesso un comunicato in cui annuncia il provvedimento. Nel corso della partita di domenica,-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono rese protagoniste di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e antisemitismo. Grazie alla collaborazione tra la Società Sportiva, il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell’ordine, anche mediante ...

