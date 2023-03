La folle corsa nel traffico cittadino | la gara clandestina coi pony finisce contro un' auto

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In via Mongitore nel rione dell'Albergheria a Palermo è andata in scena unacon inel bel mezzo del. Laripresa con gli smartphone e pubblicata sui ...

In via Mongitore nel rione dell'Albergheria a Palermo è andata in scena una corsa clandestina con i pony nel bel mezzo del traffico cittadino. La gara ripresa con gli smartphone e pubblicata sui social si è conclusa con un incidente. Il driver sul calesse si è schiantato. Una delle ipotesi è che la corsa in mezzo al traffico sia avvenuta sabato notte. All'ospedale Civico di Palermo è infatti arrivata una persona con ferite compatibili con la caduta.

Una corsa clandestina di pony tra le strade di Palermo, poi l'incidente tra uno dei calessi e un'auto in coda. E' successo in via Mongitore all'Albergheria, ...Follia a Palermo. Come mostrano le immagini pubblicate dal canale instagram «Sicilia Vhs», una pazza corsa clandestina di calessi trainati da piccoli cavalli pony in mezzo al traffico all’Albergheria ...