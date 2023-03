La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25% (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con la mini - stretta la banca centrale americana conferma la sua determinazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con la mini - stretta la banca centrale americana conferma la sua determinazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++La #Fed alza i tassi di 25 punti base al 4,75%-5%, come da attese+++- #FederalReserve - TarassFeett : RT @wallstreetita: La #Fed ha annunciato il rialzo dei tassi d’interesse dello 0,25%, portando così il costo del denaro tra il 4,75% e il 5… - TarassFeett : RT @classcnbc: +++La #Fed alza i tassi di 25 punti base al 4,75%-5%, come da attese+++- #FederalReserve - Ventura_Stefano : La Fed alza i tassi di interesse di 25 punti base - Libero_official : L'annuncio della #Fed per far fronte all'inflazione -