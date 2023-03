La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%: raggiunto il 5%, mai così alti dal 2006. Powell: «L'inflazione resta troppo alta» (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con la mini-stretta la banca centrale americana conferma la sua... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Feddi0,25%. Il costo del denaro salein una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con la mini-stretta la banca centrale americana conferma la sua...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++La #Fed alza i tassi di 25 punti base al 4,75%-5%, come da attese+++- #FederalReserve - veritaeaffari : La Fed alza i tassi di 25 punti base e apre ad altre strette, ma spera che la crisi bancaria la aiuti - bizcommunityit : Fed alza i tassi d’interesse di 25 punti base al 4,75%-5%, massimo dal 2007 - ZenatiDavide : La Fed alza ancora i tassi. Verso il 5% entro l’anno. E’ il massimo dal 2007. Altro che misure anti inflazione…: I… - backtoblacklis1 : in quel nanosecondo in cui al posto di #Fed che alza i tassi, ho letto #Fedez, mi son chiesta se non fosse diventat… -