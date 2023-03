La Fed alza i tassi di interesse dello 0 | 25% e Wall Street chiude negativa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++La #Fed alza i tassi di 25 punti base al 4,75%-5%, come da attese+++- #FederalReserve - TgLa7 : ??#Usa: La #Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Avanti con la lotta all'inflazione, costo denaro fra il 4,75%… - NicoViscomi : RT @TgLa7: ??#Usa: La #Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Avanti con la lotta all'inflazione, costo denaro fra il 4,75% e il 5% http… - sallo_news : La Fed alza i tassi dello 0,25%. Wall Street chiude in forte calo - infoiteconomia : La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%, range 4,75% -

Secondo le nuove proiezioni, 17 dei 18 membri che hanno partecipato alla riunione si aspettano che il tasso suiFunds salga almeno al 5,1% entro la fine dell'anno, il che implica un ulteriore ...Lai tassi di interesse dello 0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare un'inflazione che non molla la presa. Nonostante le tensioni sul mercato bancario, la ...NEW YORK - Lai tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta tra il 4,75% e il 5%. Con la mini - stretta la banca centrale americana conferma la sua determinazione nella ...

