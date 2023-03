La favola del rapper GionnyScandal, ritrova i genitori biologici dopo 30 anni: la svolta a Le Iene (Di mercoledì 22 marzo 2023) La storia del rapper 31enne GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, è fatta di perdita, sofferenza e solitudine. Ma aveva in serbo per lui un lieto fine inaspettato: il ritrovamento dei suoi genitori biologici, una scoperta in cui ormai non sperava più. Gionata infatti venne abbandonato sulle scale di un orfanotrofio di Pisticci quando aveva pochi mesi di vita. Non ha mai conosciuto chi lo ha messo al mondo: venne adottato da una coppia lombarda che lo fece crescere a Seregno. Suo padre adottivo, però, morì quando Gionata aveva 5 anni. Qualche anno dopo, venne a mancare anche la madre adottiva del piccolo. Pochi anni fa, il rapper ha perso anche sua nonna. Le sofferenze inanellate nel corso degli anni lo hanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) La storia del31enne, all’anagrafe Gionata Ruggieri, è fatta di perdita, sofferenza e solitudine. Ma aveva in serbo per lui un lieto fine inaspettato: ilmento dei suoi, una scoperta in cui ormai non sperava più. Gionata infatti venne abbandonato sulle scale di un orfanotrofio di Pisticci quando aveva pochi mesi di vita. Non ha mai conosciuto chi lo ha messo al mondo: venne adottato da una coppia lombarda che lo fece crescere a Seregno. Suo padre adottivo, però, morì quando Gionata aveva 5. Qualche anno, venne a mancare anche la madre adottiva del piccolo. Pochifa, ilha perso anche sua nonna. Le sofferenze inanellate nel corso deglilo hanno ...

