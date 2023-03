La denuncia del legale Paura per Cospito 'Una crisi cardiaca, ha rischiato di morire' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il terrorista anarchico in sciopero della fame da cinque mesi 'I medici dicono che rischia la paralisi e danni irreversibili'. Venerdì i giudici decideranno se concedere i ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il terrorista anarchico in sciopero della fame da cinque mesi 'I medici dicono che rischia la paralisi e danni irreversibili'. Venerdì i giudici decideranno se concedere i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Senza il reato di abuso d’ufficio non avremmo potuto indaga… - ProVitaFamiglia : ?? Ripristinata la Festa del Papà in un asilo di Viareggio dopo la denuncia di Pro Vita & Famiglia Leggi qui i dett… - AngeloCiocca : Ma piuttosto se sia GIUSTO DIFENDERE, arrivando magari pure a giustificare, queste criminali! Vedere un cittadino s… - lollo15995726 : RT @lvogruppo: ??????POLIZIA DI STATO, depositato esposto-denuncia per 'il RITIRO IMMEDIATO dei sieri Covid-19 per reato di cui all'art. 443 c… - m3lav : RT @lisameyerildra1: “Se io morissi, toglierebbero al mio compagno, con cui vivo da un anno e mezzo, la bambina che ho adottato” È la denun… -