La corda si spezza durante il salto con il bungee jumping | lui sopravvive e va su tutte le furie | “Ho rischiato la vita e mi danno 270 euro di risarcimento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Era in vacanza con gli amici in Thailandia e aveva deciso di provare un’esperienza unica così da rendere ancora più indimenticabile quel viaggio. E, in effetti, Mike quel viaggio non se lo scorderà tanto facilmente. Ma non per i motivi sperati. Il giovane turista originario di Hong Kong si è infatti lanciato con ilda una piattaforma alta 30 metri ma laelastica alla quale era legato si èta, facendolo precipitare nel vuoto. Sopravvissuto miracolosamente all’incidente, dopo essersi ripreso dalle ferite, ha trovato oltre alla beffa: l’ente che gestiva ilgli ha infatti offerto solo 270come. E’ stato lo stesso malcapitato a raccontare quanto accaduto in un’intervista al ...