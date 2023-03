La Commissione dell’Unione Europea introduce il diritto alla riparazione, anche oltre il periodo di garanzia (Di mercoledì 22 marzo 2023) diritto di riparazione Commissione unione Europea. Meglio aggiustare che sostituire. Arriva la proposta della Commissione dell’Unione Europea che introduce il diritto alla riparazione. Secondo un nuovo disegno di legge sul diritto alla riparazione l’Ue punta a dare ai consumatori la possibilità di rivolgersi a servizi di riparazione quando la garanzia legale dei prodotti – solitamente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)diunione. Meglio aggiustare che sostituire. Arriva la proposta dellacheil. Secondo un nuovo disegno di legge sull’Ue punta a dare ai consumatori la possibilità di rivolgersi a servizi diquando lalegale dei prodotti – solitamente ... TAG24.

