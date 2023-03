La Cina appoggia la Russia, ma senza sbilanciarsi (Di mercoledì 22 marzo 2023) La visita di Xi Jinping a Mosca si è chiusa con accordi economici e dichiarazioni di viCinanza politica, ma senza grandi annunci Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 marzo 2023) La visita di Xi Jinping a Mosca si è chiusa con accordi economici e dichiarazioni di vinza politica, magrandi annunci

